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Fenerbahçe'de Jorge Jesus kalacak mı, gidecek mi? Sarı-lacivertli yönetim düğmeye bastı ve görüşme odasında!

16.11.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ve Avrupa'da müthiş ilerleyen Fenerbahçe'de bu başarının en büyük payı olarak gösterilen Jorge Jesus'un sözleşmesi son günlerde gündem olmaya başlamıştı. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık mukavele imzalayan Portekizli çalıştırıcının, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıp Brezilya Milli Takımı'na gideceği konuşuluyordu. Bu haberlerin ardından sarı-lacivertli yönetim kolları sıvadı ve ilk hamlesini yaptı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus kalacak mı, gidecek mi? Sarı-lacivertli yönetim düğmeye bastı ve görüşme odasında!

Fenerbahçe'de gündem Jorge Jesus'un sözleşmesi. Dünya Kupası arasını iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Jorge Jesus ile görüşerek bu bilinmezliği ortadan tamamen kaldırmak istiyor. Fenerbahçe'ye gelirken 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli çalıştırıcının geleceği yapılan görüşmenin ardından belli olacak.

İLK GÖRÜŞME 25 KASIM!

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Dünya Kupası arasında Jorge Jesus ile masaya oturmaya hazırlanan Ali Koç ve yönetimi, Jorge Jesus'un şartlarını soracak. Bu görüşmede yeni imzanın atılması beklenmiyor. Yapılan sohbette, iki tarafın da şartları konuşulacak ve ortak bir paydada buluşulacak. (Fanatik)

ANLAŞILIRSA SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

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İki taraf da şartlarda anlaşırsa, bu sefer Jorge Jesus'a yeni bir sözleşme teklif edilecek. Sezon sonunu beklemeden bu hamleyi yapan Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'a ne kadar güvendiğini de göstermiş olacak.

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Jorge Jesus fenerbahçe

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