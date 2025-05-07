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Fenerbahçe'de Jose Mourinho da yaraya merhem olmadı! Tam 11 hoca değişti, Emre Belözoğlu herkese fark attı

Fenerbahçe'de şampiyonluk ihtimali mucizelere kalırken Sarı-Lacivertli ekipte eleştiri okları Ali Koç ve ekibine dönmüş durumda. Sarı-Lacivertliler'de 7. yılını dolduracak olan Koç tam 11 hoca değiştirirken Jose Mourinho da yaraya merhem olmadı. Sarı-Lacivertliler'de 11 hocanın içerisinde en başarılı isim ise Emre Belözoğlu olarak öne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho da yaraya merhem olmadı! Tam 11 hoca değişti, Emre Belözoğlu herkese fark attı
Berker İşleyen

Süper Lig'de son oynadığı Beşiktaş mücadelesinde aldığı mağlubiyetle şampiyonluk umutlarını neredeyse tamamen kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar Ali Koç ve yönetime yoğun bir şekilde tepki gösteriyor.

Sarı-Lacivertliler ile haziran ayında 7'nci yılını dolduracak olan Koç, görev süresinde sadece 1 kez, 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşarken, Süper Lig’de Avrupa kupalarında hedeflerine ulaşamadı.

Ali Koç özellikle Mourinho hamlesi ile dünya çağında ses getirirken Portekizli hoca beklentilerin oldukça altında kaldı.

MOURINHO DA HEDEFTE

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7 yıllık görev süresince tam 11 teknik direktör değiştiren Ali Koç'un son olarak takımı emanet ettiği Jose Mourinho da son günlerde eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden.

EN BAŞARILI EMRE BELÖZOĞLU

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Ali Koç'un takımı emanet etttiği 11 isim arasında ise Emre Belözoğlu ön plana çıkıyor. 2.3 puan ile maç başı en yüksek puan ortalamasına Emre Belözoğlu sahip olurken en başarısız isim 0.93 puanla Cocu oldu. Mevcut hoca Mourinho'nun ise şu ana kadar 2.08 puan ortalaması bulunuyor.

*(Hürriyet)

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Teknik Direktör Emre Belözoğlu son dakika fenerbahçe
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