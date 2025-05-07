Fenerbahçe'de Jose Mourinho da yaraya merhem olmadı! Tam 11 hoca değişti, Emre Belözoğlu herkese fark attı

Süper Lig'de son oynadığı Beşiktaş mücadelesinde aldığı mağlubiyetle şampiyonluk umutlarını neredeyse tamamen kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar Ali Koç ve yönetime yoğun bir şekilde tepki gösteriyor.

Sarı-Lacivertliler ile haziran ayında 7'nci yılını dolduracak olan Koç, görev süresinde sadece 1 kez, 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşarken, Süper Lig’de Avrupa kupalarında hedeflerine ulaşamadı.

Ali Koç özellikle Mourinho hamlesi ile dünya çağında ses getirirken Portekizli hoca beklentilerin oldukça altında kaldı.

MOURINHO DA HEDEFTE

7 yıllık görev süresince tam 11 teknik direktör değiştiren Ali Koç'un son olarak takımı emanet ettiği Jose Mourinho da son günlerde eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden.

EN BAŞARILI EMRE BELÖZOĞLU

Ali Koç'un takımı emanet etttiği 11 isim arasında ise Emre Belözoğlu ön plana çıkıyor. 2.3 puan ile maç başı en yüksek puan ortalamasına Emre Belözoğlu sahip olurken en başarısız isim 0.93 puanla Cocu oldu. Mevcut hoca Mourinho'nun ise şu ana kadar 2.08 puan ortalaması bulunuyor.

*(Hürriyet)