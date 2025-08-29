SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi! Deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı...

Fenerbahçe Benfica yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi! Deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı...
Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun basın toplantısında gerek Başkan Ali Koç’a gerekse de yönetim kuruluna yaptığı eleştiriler bardağı taşırdı. Eylül ayında seçime gidecek Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Jose Mourinho için "Yeter" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe de Jose Mourinho dönemi sona erdi! Deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı... 1

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kura günü geldi! İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...Kura günü geldi! İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...
Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbaçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Kura günü geldi! İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...

Kura günü geldi! İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.