Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi! Deneyimli teknik adamla yollar ayrıldı...

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun basın toplantısında gerek Başkan Ali Koç’a gerekse de yönetim kuruluna yaptığı eleştiriler bardağı taşırdı. Eylül ayında seçime gidecek Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Jose Mourinho için "Yeter" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe deneyimli teknik adam Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. İşte detaylar...

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü