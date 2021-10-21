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Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!

21.10.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Vitor Pereira ile sezon Fenerbahçe'de Jose Sosa bu sezon bir türlü istikrar yakalayamadı. Arjantinli yıldız için ayrılık kararı verilirken yeni adresi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jose Sosa için ayrılık kararı!

Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni bir kadro yapılanması inşa eden Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek isimlerle ilgili kararlar verilmeye başlandı.

Sarı-lacivertlilerde sezonun sona ermesinin ardından Jose Sosa'yla yeni kontrat yapılmayacak ve yollar ayrılacak. 36 yaşındaki Jose Sosa'nın Fenerbahçe macerası en geç sezon bitimiyle sona erecek.

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BAŞLADIĞI YERE DÖNECEK

Tecrübeli ismin futbola başladığı Estudiantes'e dönüp burada forma giydikten sonra yeşil sahalara veda etmesi bekleniyor. Arjantinli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 42 maçta 4 gol attı, 3 de asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa Vitor Pereira
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