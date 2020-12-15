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Fenerbahçe'de 'Kadro dışı' ihtimali

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.12.2020 11:24 | Son Güncelleme

Taraftar, Yeni Malatya maçındaki kötü futbol ve hezimet nedeniyle Erol Bulut'a yüklendi. Yönetim ise 45 yaşındaki teknik adamın arkasında. Ancak formu düşen oyuncular için radikal kararlar alınabilir.

Fenerbahçe'de 'Kadro dışı' ihtimali

Fenerbahçe, Yeni Malatya yenilgisiyle birlikte tarihinde ilk kez Kadıköy'de peş peşe 3 lig maçında mağlup oldu. Taraftarlar, kötü futbol ve farklı mağlubiyetin ardından Erol Bulut'u hedef tahtasına oturttu. 'Erol Bulut istifa' etiketi maçın hemen adından sosyal medyada gündemin 1 numarası oldu.

Yaşanan bu gelişmeler karşısında yönetimin nasıl bir tavır takınacağı merak konusuydu. Yurt dışından dönen başkan Ali Koç'un kurmayları ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte bir durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

GAZİANTEP'TE KAYIP OLURSA...

Bu toplantıdan, Erol Bulut'a tam destek kararı çıktı. Ancak yönetim, formu hızla düşen, sahada yeteri kadar mücadele etmeyen futbolcular için bu kadar olumlu değil.

Benzer performansın devam etmesi halinde önümüzdeki dönemde sürpriz kadro dışı kararlarının çıkması muhtemel. Özellikle Gaziantep ile deplasmanda oynanacak maçta yaşanacak bir kayıp, oyuncularla ilgili radikal önlemlerin hayata geçirilmesine neden olabilir. (Akşam)

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