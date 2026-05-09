Mardin'in 18 yıllık aranın ardından 1. Lig'e yükseldi

Alt liglerde sezonun en büyük heyecanına sahne olan play-off finalinde nefesler tutuldu. Diyarbakır Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı, Doğu'nun iki güçlü temsilcisi Mardin 1969 Spor ile Muşspor'u karşı karşıya getiren dev finalde gülen taraf, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Mardin ekibi oldu.

GOLLER MERTAN VE MİRAÇ'TAN GELDİ

Karşılaşmaya oldukça hızlı ve istekli başlayan Mardin 1969 Spor, aradığı golü 24. dakikada Mertan Öztürk'ün şık vuruşuyla bularak soyunma odasına 1-0 önde gitti. İkinci yarıda da rüzgarı arkasına alan Mardin temsilcisi, 61. dakikada bu kez Miraç Acer'in sahneye çıkmasıyla farkı ikiye çıkardı ve büyük bir avantaj yakaladı.

Muşspor cephesi 73. dakikada Bilal Budak'ın attığı golle umutlansa da, kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Mardin 1969 Spor sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

18 YILLIK HASRET BİTTİ, 3. TAKIM OLDULAR

Diyarbakır'da çalan son düdükle birlikte sahada ve tribünlerde adeta yer yerinden oynadı. Elde edilen bu kritik şampiyonlukla birlikte Mardin 1969 Spor, Bursaspor ve Batman Petrolspor'un ardından üst lige yükselme başarısı gösteren 3. takım unvanını aldı. Bu tarihi zafer, aynı zamanda Mardin temsilcisinin tam 18 yıl süren üst lig hasretine de son vermiş oldu.