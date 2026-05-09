SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş taraftarından olay yaratan tepki! Sergen Yalçın ne olduğunu anlamadı

Beşiktaş’ın, Trabzonspor’u konuk ettiği müsabaka öncesinde stat hoparlöründen Sergen Yalçın’ın ismi okunduğu esnada siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

Beşiktaş taraftarından olay yaratan tepki! Sergen Yalçın ne olduğunu anlamadı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor’u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Kupası yarı finalinde iç sahada Konyaspor’a kaybederek bu sezonki en büyük hedefi olan kupaya da veda eden siyah-beyazlı takıma karşı taraftarların tepkisi devam ediyor.

SERGEN YALÇIN ISLIKLANDI

Taraftarlar, Konyaspor mücadelesinden sonra Sergen Yalçın’ı istifaya davet etmişti. Bu akşam da maçtan önce stat hoparlöründen takım kadroları anons edilirken, Yalçın’ın ismi okununca siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklı protesto gerçekleştirdi.

Beşiktaş taraftarından olay yaratan tepki! Sergen Yalçın ne olduğunu anlamadı 1

TARAFTARDAN 5 DAKİKALIK SESSİZ TEPKİ

Beşiktaş taraftarı, aynı zamanda Trabzonspor mücadelesinin ilk 5 dakikasında tribünlerde sessiz kaldı. Karşılaşmadan önce taraftar gruplarının sosyal medyadan yaptığı çağrı sonrası taraftarlar, ilk 5 dakika boyunca sahaya sırtını dönerek ve sessiz protestoda bulundu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 İY
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18 yıllık aranın ardından 1. Lig'e yükseldiler!18 yıllık aranın ardından 1. Lig'e yükseldiler!
Fenerbahçeliler tepki gösteriyor! Antalyaspor, Galatasaray maçına yedek kadroyla çıktıFenerbahçeliler tepki gösteriyor! Antalyaspor, Galatasaray maçına yedek kadroyla çıktı
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Serdal Adalı beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan genel müdür oldu

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Damadını öldüren kayınvalide mahallede alkışlarla karşılandı

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Amedspor'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer! Yves Bissouma bitti bitiyor

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Özel hayatını açık açık anlattı! Sessizliğini bozdu

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akıllı telefon alımında 3 taksit sınırlaması son buluyor!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.