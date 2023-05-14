Fenerbahçe'de kale artık ona emanet! Altay Bayındır'ın yerine Dominik Livakovic... 'Menajeriyle el sıkıştılar'

Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Giresunspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle zirve çekişmesinde büyük bir yara alan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Sarı - lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 4 yıllığına uzattığı kaleci Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı öne sürülmüş Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yalan haberdir. Daha geçenlerde sözleşmesini yenilediğimiz Altay Bayındır, bizim çok değerli kaptanımız ve kalecimizdir. O sadece iyi bir sporcu değil, yaşının çok üstünde olgunluğa sahip, örnek bir yurttaşımızdır..." ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİYLE EL SIKIŞILDI

Tüm bunlar yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'de kaleci transferine yönelik iddiaların ardı arkası kesilmezken, olası bir Altay ayrılığına dair çok konuşulacak bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Sarı-Lacivertliler son Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Dominik Livakovic'in menajeriyle el sıkıştı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME YAPTILAR

Fenerbahçeli yöneticilerin Dinamo Zagreb'de forma giyen ve takımıyla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli eldivenin menajeriyle 3-4 hafta önce İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Zagreb'de senelik 750 bin Euro kazanan 28 yaşındaki file bekçisi ile 1 milyon Euro üzerinden el sıkışıldığı bilgisine ulaşıldı.

