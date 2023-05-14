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Fenerbahçe'de kale artık ona emanet! Altay Bayındır'ın yerine Dominik Livakovic... 'Menajeriyle el sıkıştılar'

14.05.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer dair dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yaşadığı sakatlıklarla takımdan uzak kalan ve hakkında takımdan ayrılacağına dair birçok iddia ortaya atılan Altay Bayındır'ın olası ayrılığı için yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de kale artık ona emanet! Altay Bayındır'ın yerine Dominik Livakovic... 'Menajeriyle el sıkıştılar'
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala şampiyonluk yarışı da kızışmış durumda. Giresunspor deplasmanında aldığı 1-1'lik beraberlikle zirve çekişmesinde büyük bir yara alan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Sarı - lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini 4 yıllığına uzattığı kaleci Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı öne sürülmüş Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yalan haberdir. Daha geçenlerde sözleşmesini yenilediğimiz Altay Bayındır, bizim çok değerli kaptanımız ve kalecimizdir. O sadece iyi bir sporcu değil, yaşının çok üstünde olgunluğa sahip, örnek bir yurttaşımızdır..." ifadelerini kullanmıştı.

MENAJERİYLE EL SIKIŞILDI

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Tüm bunlar yaşanırken, Sarı-Lacivertliler'de kaleci transferine yönelik iddiaların ardı arkası kesilmezken, olası bir Altay ayrılığına dair çok konuşulacak bir isim gündeme geldi. İddiaya göre Sarı-Lacivertliler son Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Dominik Livakovic'in menajeriyle el sıkıştı.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME YAPTILAR

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Fenerbahçeli yöneticilerin Dinamo Zagreb'de forma giyen ve takımıyla 2024'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli eldivenin menajeriyle 3-4 hafta önce İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Zagreb'de senelik 750 bin Euro kazanan 28 yaşındaki file bekçisi ile 1 milyon Euro üzerinden el sıkışıldığı bilgisine ulaşıldı.

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