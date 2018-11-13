Fenerbahçe'de Kameni ve Dirar sürprizi!

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maça odaklanan Fenerbahçe’de 14 futbolcu milli takımlardan davet aldı.
Fenerbahçe, milli takıma giden oyunculardan yoksun çalıştı. Sarı-lacivertli takım zorlu maçın hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun gerçekleştirdi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü’nden, milli takım kadrolarına davet edilen futbolcuların listesi yayınlandı.
Fenerbahçe’de milli takıma davet edilen oyuncular şu şekilde; Idris Carlos Kameni (Kamerun), Martin Skrtel (Slovakya), Islam Slimani (Cezayir), Roman Neustadter (Rusya), Eljif Elmas (Makedonya), Ferdi Kadıoğlu (Hollanda U21), Berke Özer (Türkiye U19), Andre Ayew (Gana), Hasan Ali Kaldırım (Türkiye), Mehmet Topal (Türkiye), Mauricio Isla(Şili), Yassine Benzia (Cezayir), Diego Reyes (Meksika), Nabil Dirar (Fas)
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