SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı! Gelenden çok gelemeyen var!

Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı! Gelenden çok gelemeyen var!

26.01.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de geçen hafta planlaması yapılan Antalya kampı bugün başlayacak. Fenerbahçe'nin bu bağlamda kamp kadrosu belli oldu. Kadroda eksikler göze çarptı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı! Gelenden çok gelemeyen var!

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da çalışacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Milli takımlarında bulunan Enner Valencia, Kim Min-jae, Marcel Tisserand, Diego Rossi ile sakatlıklar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Bartu Kulbilge, Attila Szalai, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil ile Arda Güler, kadroya alınmadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre altyapıdan 10 futbolcunun yer aldığı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdularMesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim ve Fenerbahçe forması! Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim ve Fenerbahçe forması! Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...

Ahmetcan Kaplan'a 194 euro'luk yatırım! Resmen satın aldı

Ahmetcan Kaplan'a 194 euro'luk yatırım! Resmen satın aldı

Son yılların en garip spor olayı! Sahaya helikopter bile geldi, tribünler büyük panik yaşadı!

Son yılların en garip spor olayı! Sahaya helikopter bile geldi, tribünler büyük panik yaşadı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis kulübün anahtarını istedi! Galatasaray yönetimi şaştı kaldı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Gomis kulübün anahtarını istedi! Galatasaray yönetimi şaştı kaldı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Ne yaptın Nazım Sangare! Herkes onu konuştu

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.