Ahmet Nur Çebi efsane kulübü satın alıyor!

Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak dev bir yatırım hamlesine hazırlanıyor.

Burak Kavuncu

Türk futbolunun en köklü ve tarihi çınarlarından biri olan Altay, mali darboğazdan kurtulmak için kurtuluşu şirketleşmede ararken, kulübün kapısını çok tanıdık bir isim çaldı. Beşiktaş’ın eski başkanı, ünlü iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin, 3. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisini satın almak üzere harekete geçtiği bomba etkisi yarattı.

Beşiktaş'ın eski patronunun, İzmir’in 1 milyar TL borcu bulunan köklü kulübü Altay’ı devralmak için yürütülen gizli pazarlıklarda sona geldiği öğrenildi. İki başkan, nihai karar için haziran ayında üçüncü kez masaya oturacak. Siyah-beyazlı renklerin asaletine vurgu yapan Çebi'nin bu hamlesi, hem İzmir hem de İstanbul futbol kamuoyunda büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Maddi zorluklarla boğuşan Altay’da genel kurul, 29 Mayıs 2024 tarihinde yönetime kulübün şirketleşmesi yönünde tam yetki vermişti. Ancak aradan geçen süreçte siyah-beyazlı camianın kriterlerine uygun, güçlü bir yatırımcı bulunamadığı için somut bir adım atılamamıştı. Adı daha önce 2023 yılında da İzmir ekibiyle anılan Ahmet Nur Çebi, kulübün durumunu yakından takip ederek resmi süreç için devreye girdi.

Çebi’nin, Altay Başkanı Sinan Kanlı ile İstanbul’da gizlice iki kez bir araya geldiği ve kulübün mali röntgenini masaya yatırdığı bilgisine ulaşıldı.

Altay kulübüne olan ilgisini ve sevgisini gizlemeyen Ahmet Nur Çebi, yürüttüğü bu dev proje hakkında kurduğu cümlelerle niyetini açıkça belli etti. Çebi'nin yakın çevresine, "Altay; siyah ile beyazın asil renklerini göğsünde taşıyan, Türk futbolunda tarihi değeri çok yüksek ve güzel İzmir’le özdeşleşmiş son derece köklü bir kulüp. Bu değerin kaybolmasına izin verilmemeli." dediği iddia edildi.

Transfer ve yatırım operasyonunun perde arkasındaki kronoloji ise sürecin ne kadar profesyonelce yürütüldüğünü gösteriyor. Sezon henüz devam ederken yapılan ilk görüşmede Ahmet Nur Çebi'nin, Altay yönetimine "Takım önce bir ligde kalmayı başarsın, matematiksel olarak bunu görelim, ardından masaya çok daha güçlü otururuz" mesajını ilettiği kaydedildi.

İzmir ekibinin lige tutunmasının ardından taraflar ikinci kez bir araya geldi ancak bu kritik toplantıdan kesin bir sonuç çıkmadı. Büyük ortaklık ve satın alma hamlesi için dananın kuyruğu ise haziran ayının ilk haftasında kopacak. Ahmet Nur Çebi ve Altay Başkanı Sinan Kanlı, 6 Haziran’da kader niteliğindeki üçüncü ve en kapsamlı görüşme için bir kez daha randevulaştı.

