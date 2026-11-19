Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Victor Osimhen için İngiltere'den sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Manchester United'ın, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun isteği doğrultusunda Nijeryalı golcüyü transfer listesine aldığı öne sürüldü.

MANCHESTER UNITED OSIMHEN İÇİN DEVREDE

İngiliz basınından Caught Offside'ın haberine göre Manchester United, hücum hattını güçlendirmek için Victor Osimhen'i gündemine aldı. Kırmızı Şeytanlar'ın, teknik direktör Mauricio Pochettino'nun raporu doğrultusunda Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istediği belirtildi.

İngiliz ekibinin bu arayışında Benjamin Sesko'nun yokluğu ve Joshua Zirkzee'nin beklenen performansı sergileyememesi etkili oldu.

POCHETTINO'NUN GÖZDESİ OSIMHEN

Manchester United'ın transfer listesinde Osimhen dışında Vangelis Pavlidis, Serhou Guirassy ve Ivan Toney gibi golcülerin de bulunduğu aktarıldı.

Ancak haberde, Mauricio Pochettino'nun gelecek sezon birlikte çalışmak istediği futbolcular arasında Osimhen'in özel bir yere sahip olduğu ifade edildi. Arjantinli teknik adamın tercihinin transfer sürecinde belirleyici olabileceği kaydedildi.

"KOLAY OLMAYACAK"

Manchester United'ın ilgisine rağmen Victor Osimhen'i Galatasaray'dan koparmanın kolay olmayacağına dikkat çekildi. İngiliz kulübünün ara transfer döneminde Nijeryalı futbolcu için şansını denemeyi planladığı ileri sürüldü.

BU SEZON 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Galatasaray formasıyla üçüncü sezonunu geçiren 27 yaşındaki Osimhen, bu sezon teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı 11 karşılaşmada 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız golcüyü Napoli'den 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Osimhen'in Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek.