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Fenerbahçe'de Kojo Oppong bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe'de genç stoper Kojo Oppong, sarı-lacivertli formayla önemli bir deneyim yaşadı. Daha önce karşılaşmalara yedek kulübesinden dahil olan Oppong, bu kez teknik heyetin ilk tercihlerinden biri oldu.

Fenerbahçe'de Kojo Oppong bir ilki yaşadı!
Burak Kavuncu

Sarı-lacivertli ekibin genç savunmacısı Kojo Oppong, Fenerbahçe kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sezon başında kadroya katılan 22 yaşındaki futbolcunun aldığı görev dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DE İLK KEZ İLK 11'DE

Fenerbahçe de Kojo Oppong bir ilki yaşadı! 1

Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna dahil edilen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Kojo Oppong, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk 11 deneyimini yaşadı.

DAHA ÖNCE 4 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI

Oppong, bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk 4 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu. Genç stoper, söz konusu süreçte 3 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde süre alarak takımına katkı sağlamıştı.

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