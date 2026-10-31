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Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden tepki! Lukaku araya girdi

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında tansiyon yükseldi. Milli futbolcunun bir pozisyonun ardından ıslıklanması ve verdiği karşılık, karşılaşmanın öne çıkan anlarından biri oldu.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na tribünlerden tepki! Lukaku araya girdi
Burak Kavuncu

Göztepe karşılaşmasında kaçırdığı fırsatın ardından sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaşan Kerem Aktürkoğlu, tribünlere tepki gösterdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU ISLIKLANDI

Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu na tribünlerden tepki! Lukaku araya girdi 1

Karşılaşmanın 52. dakikasında kaleyi yoklayan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top, Göztepe kalecisi Arda Özçimen'de kaldı. Bu pozisyonun ardından bazı Fenerbahçe taraftarları milli futbolcuyu ıslıklarla protesto etti.

Tribünlerden gelen tepkiye kayıtsız kalmayan Kerem Aktürkoğlu, kale arkası tribününe el ve kol hareketleriyle karşılık verdi. Bu hareketin ardından ıslıkların şiddeti daha da arttı.

LUKAKU'DAN TARAFTARA UYARI

Fenerbahçe de Kerem Aktürkoğlu na tribünlerden tepki! Lukaku araya girdi 2

Yaşanan gerginliğin ardından Lukaku'nun taraftarlara müdahale ederek Kerem Aktürkoğlu'nu ıslıklamamaları yönünde işaret yaptığı görüldü.

Kerem Aktürkoğlu ise tribünlere verdiği tepkinin ardından topu her ayağına aldığında ıslıklı protestolarla karşılaşmaya devam etti.

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Göztepe Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe lukaku
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