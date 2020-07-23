Fenerbahçe'de Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı

Başantrenör Igor Kokoskov ile yeni bir yapılanmaya giren Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha açıklandı.
Sarı - lacivertliler, Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Obradovic sonrası Fenerbahçe Beko'da Nikola Kalinic ve Derrick Williams Valencia'ya, Joffrey Lauvergne Zalgiris'e, Egehan Arna Beşiktaş'a, Gigi Datome ise Valencia'ya gitti. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren James Nunnally ve Malcolm Thomas ile de sözleşme yenilenmedi.
Öte yandan Kostas Sloukas'ın Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı ve resmi açıklamanın kıs sürede yapılacağı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
Fenerbahçe Ailesi'ne 2015-16 sezonunda katılan ve takımımızda sergilediği performansla kendisini Avrupa'nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul ettiren Kostas Sloukas ile yollarımız ayrılmıştır.
2018-19 sezonunda EuroLeague'de en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve Çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir.
Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir.
Değerli sporcumuz Kostas Sloukas'a, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz.
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