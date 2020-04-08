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Fenerbahçe'de Kostas Sloukas'tan ayrılık sinyali

BASKETBOL HABERLERİ  | 08.04.2020 12:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas, sezon sonunda Zeljko Obradovic'in ayrılması halinde sarı lacivertli kulüp ile devam etmeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas'tan ayrılık sinyali

Fenerbahçe Beko ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Kostas Sloukas, sezon sonunda Zeljko Obradovic'in ayrılması durumunda düşüncelerini değiştireceğini açıkladı.

İsmi Panathinaikos, Olympiakos ve Maccabi ile anılan Kostas Sloukas, Yunan Ta Nea gazetesine verdiği demeçte, "Adım Olympiakos ve Panathinaikos olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Bu haberleri okuyorum. Ancak, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Bu haberler nereden çıkıyor bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"EĞER OBRADOVIC AYRILIRSA..."

Düşüncelerini değiştirebileceğini söyleyen Sloukas, "Çok farklı bir durum söz konusu. Sözleşmemle ilgili düşüncelerim değişebilir. Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorum ama Obradovic ayrılırsa, ki çok güçlü söylentiler var bu konuda, benim de durumum değişir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko zeljko obradovic Türkiye Basketbol Ligi obradovic

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenerin 2-3 yıl basket şubesini küçültmesinde fayda var..ağırlığı futbol altyapıya vermek geleceği kurtaracak.
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