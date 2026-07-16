Fenerbahçe'de kritik Şampiyonlar Ligi günü!

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bu zorlu eşleşme için UEFA'ya nihai kadro bildirimini bu gece saat 23.59'a kadar gerçekleştirmek zorunda. UEFA kurallarına göre temsilcimiz, 21 Temmuz'da oynanacak ilk maçın başlama vuruşundan yirmi dört saat öncesine kadar bildirdiği kadroda sadece iki değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

YABANCI YILDIZLARIN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

Fenerbahçe'nin UEFA'ya teslim edeceği liste, takımda bulunan birçok yabancı oyuncunun kulüpteki geleceğini de doğrudan belirlemiş olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yabancı kontenjanını 10+4 şeklinde açıklamasının ardından, kadrosunda halihazırda yirmi üç yabancı futbolcu bulunduran sarı-lacivertlilerde hesaplar epey karıştı. Yeni kurala göre artı dört kontenjanına uygun isimler olarak Nene, Cherif, Brown, Mimovic, Fayed ve Amara Diouf ön plana çıkıyor.

İSMAİL KARTAL'I BEKLEYEN ZOR SEÇİM

Artı dört kontenjanı dışında kalan sadece on yabancı isme lisans çıkarılabilecek olması, teknik heyetin işini bir hayli zorlaştırıyor. Mevcut kadroda bu bölge için tam on yedi tecrübeli futbolcu forma bekliyor. Üstelik yönetimin transfer çalışmalarına devam etmesi ve bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artmasına kesin gözüyle bakılması, teknik direktör İsmail Kartal'ı oldukça zorlu bir kararın eşiğine getirdi. Deneyimli çalıştırıcının, kadro planlaması doğrultusunda gece yarısına kadar hangi yıldızların üzerini çizeceği camiada büyük bir merak konusu.