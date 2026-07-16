SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'tan Alexander Sörloth bombası!

Leandro Trossard transferiyle ses getiren Beşiktaş, forvet hattı için adı Fenerbahçe ile de anılan eski Süper Lig gol kralı Alexander Sörloth'u gündemine aldı.

Beşiktaş'tan Alexander Sörloth bombası!
Emre Şen
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta hücum hattı için sürpriz bir isim ön plana çıktı. Son olarak Leandro Trossard'ı renklerine bağlayarak taraftarını havaya sokan siyah-beyazlı yönetim, rotasını vakit kaybetmeden golcü takviyesine çevirdi. Kara Kartal'ın, bir dönem Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan ve son günlerde adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Norveçli yıldız Alexander Sörloth için ciddi bir hamle yaptığı iddia edildi.

BAŞKAN SERDAL ADALI BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş tan Alexander Sörloth bombası! 1

Forvet transferini kısa süre içerisinde noktalamak isteyen Beşiktaş'ta, bu dev operasyonu Başkan Serdal Adalı'nın doğrudan yürüttüğü öğrenildi. Basında yer alan haberlere göre, Başkan Adalı'nın Alexander Sörloth transferini bitirebilmek adına yakın dostluğu bulunan Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu kritik temasın ardından siyah-beyazlıların İspanyol ekibiyle olan pazarlıklarda önemli bir aşama kaydetmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Beşiktaş tan Alexander Sörloth bombası! 2

Kariyerine İspanyol devi Atletico Madrid'de devam eden 30 yaşındaki tecrübeli golcünün, 2024 yılında imza attığı kulübüyle 2028 yılına kadar geçerli uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor. 2026 Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı'nın da en önemli silahlarından biri olan ve turnuvada beş maçta forma giyerek kalitesini bir kez daha kanıtlayan yıldız oyuncunun, Türkiye'ye geri dönmeye nasıl yaklaşacağı ise merak konusu. Sörloth, bilindiği üzere 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giydiği dönemde çıktığı 34 maçta 24 kez ağları havalandırarak Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşamış ve lige damgasını vurmuştu.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe, Marcus Bingham Jr.’ı kadrosuna kattıFenerbahçe, Marcus Bingham Jr.’ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe'de kritik gün: Şampiyonlar Ligi!Fenerbahçe'de kritik gün: Şampiyonlar Ligi!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş sörloth
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! "Haluk Levent beni yaktı"

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Başına keşan takıp poz verdi! Sosyal medya onu konuştu

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Nissan çok satan modelini üretimden kaldırıyor

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

Depozito iade makinesinin içi görüntülendi: İşte atılan şişeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.