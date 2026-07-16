Beşiktaş'tan Alexander Sörloth bombası!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta hücum hattı için sürpriz bir isim ön plana çıktı. Son olarak Leandro Trossard'ı renklerine bağlayarak taraftarını havaya sokan siyah-beyazlı yönetim, rotasını vakit kaybetmeden golcü takviyesine çevirdi. Kara Kartal'ın, bir dönem Trabzonspor formasıyla harikalar yaratan ve son günlerde adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Norveçli yıldız Alexander Sörloth için ciddi bir hamle yaptığı iddia edildi.

BAŞKAN SERDAL ADALI BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Forvet transferini kısa süre içerisinde noktalamak isteyen Beşiktaş'ta, bu dev operasyonu Başkan Serdal Adalı'nın doğrudan yürüttüğü öğrenildi. Basında yer alan haberlere göre, Başkan Adalı'nın Alexander Sörloth transferini bitirebilmek adına yakın dostluğu bulunan Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Bu kritik temasın ardından siyah-beyazlıların İspanyol ekibiyle olan pazarlıklarda önemli bir aşama kaydetmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Kariyerine İspanyol devi Atletico Madrid'de devam eden 30 yaşındaki tecrübeli golcünün, 2024 yılında imza attığı kulübüyle 2028 yılına kadar geçerli uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor. 2026 Dünya Kupası'nda Norveç Milli Takımı'nın da en önemli silahlarından biri olan ve turnuvada beş maçta forma giyerek kalitesini bir kez daha kanıtlayan yıldız oyuncunun, Türkiye'ye geri dönmeye nasıl yaklaşacağı ise merak konusu. Sörloth, bilindiği üzere 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giydiği dönemde çıktığı 34 maçta 24 kez ağları havalandırarak Süper Lig'de gol krallığı sevinci yaşamış ve lige damgasını vurmuştu.