Fenerbahçe'de kriz! Dolandırıcılık iddiası...

Fenerbahçe'nin 2019'da kadrosuna kattığı Miha Zajc'la ilgili Hollanda basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin; transfer taksidinin son ödemesini yaparken dolandırıldığı belirtildi. İşte yaşananlar...

SON TAKSİTTE MEYDANA GELDİ

Fenerbahçe'de 31 Ocak 2019'da kadroya katılan Miha Zajc'ın transferi için İtalya'nın Empoli kulübüne ödenmesi gereken son taksitte büyük bir skandal meydana geldi.

HOLLANDA BASINI DUYURDU

Hollanda'nın Gelderlander gazetesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, Empoli'ye ödenmesi gereken 831 bin 929 euro 50 sent tutarındaki transfer taksidini Doetinchem'deki bir otomobil şirketine gönderdi. 25 Eylül 2020'de transfer taksidinin son tutarı için Empoli'den bir hatırlatma maili geldi, hemen ardından da farklı bir adresten sahte mesaj ulaştı.

YENİ HESAP NUMARASI GÖNDERİLDİ

Bu mesajda Empoli'den daha önce gelen mailin görmezden gelinmesi istendi. Fenerbahçe'ye yeni bir hesap numarası gönderildi. Sahte mail Empoli'deki irtibat kişisinin adını içeriyordu.

PARA AKTARILDI

Yanlış mail adresi, doğru mail adresinden yalnızca bir harf farklıydı. Para gönderildi. Daha sonra otomobil şirketinin ortağı olan Doetinchem'den bir adamın ticari hesap numarasını içeren bir fatura iletildi.

OLAY MAHKEMEYE TAŞINDI

Fenerbahçe, paranın yanlış hesaba aktarıldığını anladı. Kulüp, ikinci bir ortak olan Doetinchemmer'den ve şirketlerinden miktarı geri talep etti. Olay mahkemeye taşındı.

İADE ETMELERİ EMREDİLDİ

Mahkeme, Fenerbahçe ile sanıklar arasında geçerli bir anlaşma olmadığına karar verdi. Fenerbahçe'ye aktarılan tutarı artı yapılan masrafları iade etmelerine emredildi.

33 MAÇ, 5 GOL

Sloven orta saha Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 33 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Miha Zajc aynı süre içerisinde 1 asistlik katkı sağladı.



