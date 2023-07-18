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  4. Fenerbahçe'de Livakovic transferi mutlu sonla bitti! İşte ödenecek bonservis bedeli

Fenerbahçe'de Livakovic transferi mutlu sonla bitti! İşte ödenecek bonservis bedeli

18.07.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler Dinamo Zagreb'in kalecisi Livakovic transferinde son aşamaya geldi.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık yapıldı. Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda oyuncular daha sonra kondisyon ve dayanıklılık çalışması yaptı. İdmana sakatlıkları bulunan Joshua King, Samet Akaydın ve Lincoln Henrique katılmadı. Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı çalışmalarla devam edecek.

ZAGREB'E VEDA ETTİ

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Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in Gorica'yı ağırladığı mücadelenin 83. dakikasında oyundan alınmış ve takıma veda etmişti.

FENERBAHÇE BİTİRDİ

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Fenerbahçe'nin hem Zagreb hem de Hırvat kaleciyle anlaşmaya vardığı kaydedildi. Sarı-lacivertli takım, Dinamo Zagreb'e 9 milyon Euro bonservis ödeyecek. Öte yandan tecrübeli filebekçinin Sarı-lacivertlilerden yıllık 1.6 milyon euro maaş alacağı öne sürüldü.

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