Fenerbahçe'de "Lookman" aşkı yeniden alevlendi! İtalya'dan son dakika haberi

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Hücum hattını güçlendirmek için dört koldan saldıran Fenerbahçe, hedefi yine yükseğe koydu. Sarı-Lacivertli yönetim, daha önce de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için yeni bir seferberlik başlattı.

Dİ MARZIO DUYURDU: "YENİDEN TEMAS KURULDU"

Transfer dünyasının en güvenilir kaynaklarından İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin bu hamlesini flaş haber olarak geçti. Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, bu saatlerde Atalanta cephesiyle yeniden iletişim kurarak oyuncunun durumu ve şartları hakkında "yeni bir nabız yoklamasında" bulundu.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Fenerbahçe'nin Lookman ısrarı bitmiyor. Görüşmelerin şu an için ilk aşamada olduğu belirtilse de, Sarı-Lacivertlilerin oyuncuyu transfer listesinin en üst sıralarında tuttuğu biliniyor. Yönetimin, mali şartları zorlayarak Nijeryalı yıldız için tüm imkanları seferber etmesi ve süreci hızlandırması bekleniyor.

AVRUPA'NIN YILDIZI

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen'e karşı yaptığı hat-trick ile kupayı Atalanta'ya getiren ve dünya futbolunun gündemine oturan Lookman, Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerin başında geliyor.