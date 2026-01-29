SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de "Lookman" aşkı yeniden alevlendi! İtalya'dan son dakika haberi

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Ara transferde hücum hattına "çilek" takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotayı yeniden İtalya'ya çevirdi! Atalanta'nın Nijeryalı süperstarı Ademola Lookman dosyası raftan indi. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Sarı-Lacivertlilerin Atalanta ile sıcak temasa geçtiğini tüm dünyaya duyurdu.

Fenerbahçe'de "Lookman" aşkı yeniden alevlendi! İtalya'dan son dakika haberi
Emre Şen
Ademola Lookman

Ademola Lookman

NİJ Nijerya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atalanta
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Hücum hattını güçlendirmek için dört koldan saldıran Fenerbahçe, hedefi yine yükseğe koydu. Sarı-Lacivertli yönetim, daha önce de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için yeni bir seferberlik başlattı.

Dİ MARZIO DUYURDU: "YENİDEN TEMAS KURULDU"

Fenerbahçe de "Lookman" aşkı yeniden alevlendi! İtalya dan son dakika haberi 1

Transfer dünyasının en güvenilir kaynaklarından İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin bu hamlesini flaş haber olarak geçti. Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, bu saatlerde Atalanta cephesiyle yeniden iletişim kurarak oyuncunun durumu ve şartları hakkında "yeni bir nabız yoklamasında" bulundu.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Fenerbahçe de "Lookman" aşkı yeniden alevlendi! İtalya dan son dakika haberi 2

Fenerbahçe'nin Lookman ısrarı bitmiyor. Görüşmelerin şu an için ilk aşamada olduğu belirtilse de, Sarı-Lacivertlilerin oyuncuyu transfer listesinin en üst sıralarında tuttuğu biliniyor. Yönetimin, mali şartları zorlayarak Nijeryalı yıldız için tüm imkanları seferber etmesi ve süreci hızlandırması bekleniyor.

AVRUPA'NIN YILDIZI

Fenerbahçe de "Lookman" aşkı yeniden alevlendi! İtalya dan son dakika haberi 3

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde Bayer Leverkusen'e karşı yaptığı hat-trick ile kupayı Atalanta'ya getiren ve dünya futbolunun gündemine oturan Lookman, Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıran isimlerin başında geliyor.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
23:00
FCSB FCSB
-
Fenerbahçe Fenerbahçe

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Real Madrid'de hezimet sonrası deprem! Arda Güler'e "ilaç" gibi gelecek!Real Madrid'de hezimet sonrası deprem! Arda Güler'e "ilaç" gibi gelecek!
Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırıya komik ceza!Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırıya komik ceza!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri Ademola Lookman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

Tek bir kelime etmeden "975 milyon doları" oldu!

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

İstanbul'a yine kar geliyor! Tarih verildi

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Altın alacaklara ‘Cesur tavsiye veriyorum’

Altın alacaklara ‘Cesur tavsiye veriyorum’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.