Victor Osimhen'den bir rekor daha! Galatasaray'ı sırtladı taşıyor...

Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray evinde Rams Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılı takım ilk yarısında gol bulamadığı maçın ikinci yarısında birden bire açıldı.

ÖNCE KIRMIZI KART!

Başakşehir'de F.Ebosele Sallai'nin ayağına basması sebebiyle ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.

DURAN TOPTA GOL GELDİ!

Duran topta toun başına geçen Noa Lang iyi bir ortayla arka direkte W.Singo'yu gördü ve onun net vuruşuyla Cimbom maçta 1-0 öne geçti.

OSIMHEN ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...

Victor Osimhen'in estetik röveşatası direkten döndü. Bu pozisyon sonrası hem Osimhen hem de takım arkadaşları büyük şaşkınlık yaşarken, pozisyonun golle sonuçlanmaması kaderin bir cilvesi olarak hafızalarda yer edindi.

GALATASARAY SOSYAL MEDYADAN POZİSYONA BÖYLE ŞAŞIRDI!

VICTOR OSIMHEN! 😲😲😲



Barış'ın ortasında müthiş bir vole şutu çıkartıyor ama top direkten dönüyor! #GSvİBFK — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 14, 2026

HEMEN ARDINDAN BU SEFER GOLÜNÜ ATTI...

Galatasaray'da Victor Osimhen takımının ikinci golünü atarak maçta durumu 2-0'a getirdi.

EN UZUN SERİ...

Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçta da gol katkısında bulunan Victor Osimhen (9 gol & 4 asist) 2014/15'ten bu yana Galatasaray formasıyla en uzun seriyi yakalayan oyuncu oldu.