Victor Osimhen'den bir rekor daha! Galatasaray'ı sırtladı taşıyor...

Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında Galatasaray evinde Rams Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılı takım ilk yarısında gol bulamadığı maçın ikinci yarısında birden bire açıldı.
Başakşehir'de F.Ebosele Sallai'nin ayağına basması sebebiyle ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı.
Duran topta toun başına geçen Noa Lang iyi bir ortayla arka direkte W.Singo'yu gördü ve onun net vuruşuyla Cimbom maçta 1-0 öne geçti.
Victor Osimhen'in estetik röveşatası direkten döndü. Bu pozisyon sonrası hem Osimhen hem de takım arkadaşları büyük şaşkınlık yaşarken, pozisyonun golle sonuçlanmaması kaderin bir cilvesi olarak hafızalarda yer edindi.
Barış'ın ortasında müthiş bir vole şutu çıkartıyor ama top direkten dönüyor! #GSvİBFK
Galatasaray'da Victor Osimhen takımının ikinci golünü atarak maçta durumu 2-0'a getirdi.
Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçta da gol katkısında bulunan Victor Osimhen (9 gol & 4 asist) 2014/15'ten bu yana Galatasaray formasıyla en uzun seriyi yakalayan oyuncu oldu.
