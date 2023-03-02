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Fenerbahçe'de Luan Peres şoku! Yaklaşık 5 ay sonra geri dönmüştü, yeniden sakatlandı...

02.03.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - lacivertlilerin sezon başında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres, 15 Eylül tarihinde Rennes ile oynanan UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Formasına Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında kavuşan Peres yeniden sakatlandı. Savunma oyuncusunun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu.

Fenerbahçe'de Luan Peres şoku! Yaklaşık 5 ay sonra geri dönmüştü, yeniden sakatlandı...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Konyaspor ile karşılaşan ve Kadıköy'de oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında puan farkının açılmasına izin vermemişti. Sarı - lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği Luan Peres, 15 Eylül tarihinde oynanan Rennes maçında sakatlanmış ve yaklaşık 5 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

YENİDEN SAKATLANDI

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Fenerbahçe formasına 29 Ocak'ta oynanan Kasımpaşa maçıyla geri dönen Brezilyalı savunmacı tekrar sakatlandı.

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Sports Digitale'in haberine göre Konyaspor maçının kadrosunda da yer almayan futbolcu, en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.

KAYSERİSPOR MAÇINDA OLMAYACAK

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Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan sarı - lacivertliler, 28 yaşındaki savunmacıdan faydalanamayacak.

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