Fenerbahçe'de Luan Peres şoku! Yaklaşık 5 ay sonra geri dönmüştü, yeniden sakatlandı...

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Konyaspor ile karşılaşan ve Kadıköy'de oynanan maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında puan farkının açılmasına izin vermemişti. Sarı - lacivertlilerin sezon başında transfer ettiği Luan Peres, 15 Eylül tarihinde oynanan Rennes maçında sakatlanmış ve yaklaşık 5 ay boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

YENİDEN SAKATLANDI

Fenerbahçe formasına 29 Ocak'ta oynanan Kasımpaşa maçıyla geri dönen Brezilyalı savunmacı tekrar sakatlandı.

EN AZ 10 GÜN YOK

Sports Digitale'in haberine göre Konyaspor maçının kadrosunda da yer almayan futbolcu, en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.

KAYSERİSPOR MAÇINDA OLMAYACAK

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan sarı - lacivertliler, 28 yaşındaki savunmacıdan faydalanamayacak.

