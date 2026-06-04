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Fenerbahçe'de Luis Suarez bombasına Sporting engeli! Portekiz basını bonservisini duyurdu...

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Sporting forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile prensip anlaşmasına vardığını açıklamasının ardından Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Portekiz ekibinin, 28 yaşındaki forvet için belirlediği astronomik bonservis bedeli transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'de Luis Suarez bombasına Sporting engeli! Portekiz basını bonservisini duyurdu...
Emre Şen

Fenerbahçe'de yaklaşan tarihi seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi'nin transfer hedefleri spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Safi'nin, Sporting'in 28 yaşındaki Kolombiyalı santrforu Luis Suarez ile bireysel şartlarda el sıkıştığını duyurmasının ardından gözler Portekiz cephesine çevrildi.

SPORTING'TEN LUIS SUAREZ İÇİN KATI KARAR

Fenerbahçe de Luis Suarez bombasına Sporting engeli! Portekiz basını bonservisini duyurdu... 1

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan özel habere göre; Hakan Safi, Luis Suarez cephesine 3+1 yıllık uzun vadeli bir sözleşme ve oldukça cazip bir yıllık maaş teklifi sundu. Oyuncu cephesinde görüşmeler olumlu ilerlese de Sporting yönetiminin, takımın kilit isimlerinden biri olan Kolombiyalı golcüyü kesinlikle satmak istemediği ve transfere kapalı olduğu belirtildi.

BEKLENTİ EN AZ 40 MİLYON EURO!

Fenerbahçe de Luis Suarez bombasına Sporting engeli! Portekiz basını bonservisini duyurdu... 2

Söz konusu haberin detaylarında, masaya oturulması halinde Portekiz ekibinin talep edeceği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Luis Suarez'in mevcut sözleşmesinde 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğunu hatırlatan Portekiz basını, Sporting'in olası bir pazarlıkta kapıyı 40 milyon Euro'dan açacağını vurguladı. Yeşil-beyazlı yönetimin, 40 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye bile almayacağı ifade edildi.

"SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLACAĞINA SÖZ VERDİ"

Fenerbahçe de Luis Suarez bombasına Sporting engeli! Portekiz basını bonservisini duyurdu... 3

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, dün akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında bu flaş transfer girişimiyle ilgili son derece iddialı ifadeler kullanmıştı. Safi, oyuncunun motivasyonuna dikkat çekerek şu sözleri sarf etmişti:

"Bana Süper Lig'in gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, '20'den başlatmamızı' istedi."

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Anahtar Kelimeler:
Luis Suarez fenerbahçe
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