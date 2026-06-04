Fenerbahçe'de Luis Suarez bombasına Sporting engeli! Portekiz basını bonservisini duyurdu...

Fenerbahçe'de yaklaşan tarihi seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi'nin transfer hedefleri spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Safi'nin, Sporting'in 28 yaşındaki Kolombiyalı santrforu Luis Suarez ile bireysel şartlarda el sıkıştığını duyurmasının ardından gözler Portekiz cephesine çevrildi.

SPORTING'TEN LUIS SUAREZ İÇİN KATI KARAR

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden A Bola'da yer alan özel habere göre; Hakan Safi, Luis Suarez cephesine 3+1 yıllık uzun vadeli bir sözleşme ve oldukça cazip bir yıllık maaş teklifi sundu. Oyuncu cephesinde görüşmeler olumlu ilerlese de Sporting yönetiminin, takımın kilit isimlerinden biri olan Kolombiyalı golcüyü kesinlikle satmak istemediği ve transfere kapalı olduğu belirtildi.

BEKLENTİ EN AZ 40 MİLYON EURO!

Söz konusu haberin detaylarında, masaya oturulması halinde Portekiz ekibinin talep edeceği bonservis bedeli de ortaya çıktı. Luis Suarez'in mevcut sözleşmesinde 80 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğunu hatırlatan Portekiz basını, Sporting'in olası bir pazarlıkta kapıyı 40 milyon Euro'dan açacağını vurguladı. Yeşil-beyazlı yönetimin, 40 milyon Euro'nun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye bile almayacağı ifade edildi.

"SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLACAĞINA SÖZ VERDİ"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, dün akşam gerçekleştirdiği basın toplantısında bu flaş transfer girişimiyle ilgili son derece iddialı ifadeler kullanmıştı. Safi, oyuncunun motivasyonuna dikkat çekerek şu sözleri sarf etmişti:

"Bana Süper Lig'in gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, '20'den başlatmamızı' istedi."