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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizilği

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.07.2020 21:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde Luiz Gustavo sakatlık yaşadı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizilği

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de derbi öncesi Luiz Gustavo şoku yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda, Luiz Gustavo son antrenmana çıkmadı. TRT Spor'un haberine göre, Luiz Gustavo son yapılan antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı.

Brezilyalı futbolcunun pazar sabahı son kez durumuna bakılacak ve kadroya alınıp alınmayacağına karar verilecek.

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