Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizilği

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de derbi öncesi Luiz Gustavo şoku yaşandı.
Sarı-lacivertli takımda, Luiz Gustavo son antrenmana çıkmadı. TRT Spor'un haberine göre, Luiz Gustavo son yapılan antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer almadı.
Brezilyalı futbolcunun pazar sabahı son kez durumuna bakılacak ve kadroya alınıp alınmayacağına karar verilecek.
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