Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan alkışlanacak hareket

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe-İstanbulspor maçına damga vuran bir hareket geldi.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Oytun Özdoğan'ın ayakkabılarını bağladı. Genç kaleci, deneyimli oyuncunun bu jestine karşı teşekkür etti.

Fenerbahçe, resmi hesabından yaptığı paylaşımla bu anları gösteren videoyu yayınladı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.



