SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan alkışlanacak hareket

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan alkışlanacak hareket

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.10.2020 20:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luiz Gustavo, İstanbulspor maçındaki hareketiyle Sarı-Lacivertli taraftarların beğenisini kazandı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan alkışlanacak hareket

Luiz Gustavo'dan Fenerbahçe-İstanbulspor maçına damga vuran bir hareket geldi.

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Oytun Özdoğan'ın ayakkabılarını bağladı. Genç kaleci, deneyimli oyuncunun bu jestine karşı teşekkür etti.

Fenerbahçe, resmi hesabından yaptığı paylaşımla bu anları gösteren videoyu yayınladı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROperasyon sonrası Seda Sayan!Operasyon sonrası Seda Sayan!
Fenerbahçe'de transferler sahneye çıktıFenerbahçe'de transferler sahneye çıktı
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
Yangın yeniden yerleşim yerlerine ulaştı
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
The Times duyurdu: Türkiye, İngiliz koleksiyonundaki antik ve modern tohumlara el koydu
TFF'den flaş seyirci kararı! Yüzde 50...
TFF'den flaş seyirci kararı! Yüzde 50...
Rusya ile oynanacak maç öncesi koronavirüs şoku!
Rusya ile oynanacak maç öncesi koronavirüs şoku!
Galatasaray kavga iddialarını yalanladı
Galatasaray kavga iddialarını yalanladı
Falcao'dan Fatih Terim'e sürpriz mesaj
Falcao'dan Fatih Terim'e sürpriz mesaj
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan alkışlanacak hareket
F.Bahçe'de Gustavo'dan alkışlanacak hareket
ÖZET | Fenerbahçe - İstanbulspor: 3-2
Fenerbahçe'de transferler sahneye çıktı
Erol Bulut: "Rodrigues'i değerlendirme düşüncemiz var"
Rodrigues ayrılıyor mu? Erol Bulut açıkladı!
Bayern Münih, Ozan Tufan'a kancayı taktı!
Dünya devi, Ozan Tufan'ı istiyor!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lemos açıklamalarda bulundu
Lemos: Daha iyiye gitmek istiyoruz
Kemal Ademi: Bana 'İbrahimovic' diye seslenirlerdi
Fenerbahçe'nin yeni transferinden Ibrahimovic itirafı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.