Fenerbahçe'de Luiz Gustavo derbide cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe'de sınırda olan diğer iki isim Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ise karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, başkent deplasmanında!
Erdoğan futboldaki tartışmalara nokta koydu
Galatasaray'ın yeni transferi ilk golünü attı
Usain Bolt'un 9.58'lik rekorunu tarlada kırdı!
MHK eski başkanı vefat etti
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerginlik
Serhat Akın; yeşil sahalardan mutfağa
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a olay sözler
Trabzonspor'da hedef liderlik
Borussia Dortmund sahasında kazandı
Tahkim Kurulu'ndan flaş Sörloth kararı
Ibrahimoviç gidecek mi kalacak mı?
Arda Turan'dan transfer cevabı
Herkes bunu konuşuyor
Ronaldo, 90+1'de avantajı getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum