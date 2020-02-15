Fenerbahçe'de Luiz Gustavo derbide cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de sınırda olan diğer iki isim Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ise karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

