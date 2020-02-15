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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo derbide cezalı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.02.2020 22:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sarı kart sınırındaki Luiz Gustavo, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Gustavo ligin 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo derbide cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de sınırda olan diğer iki isim Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ise karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Luiz Gustavo derbi Galatasaray cezalı sarı kart

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