Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Fransa'ya geri dönebilir

Footmarseille isimli haber sitesi, Gustavo’yu O.Lyon’un istediği ve tarafl ar arasında görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Gustavo sezon başında Ersun Yanal’ın ısrarıyla Fenerbahçe’ye transfer edilmişti.
Luiz Gustavo Dias (d. 23 Temmuz 1987), ön libero mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlamıştır. Daha sonra 1899 Hoffenheim takımına kiralanmıştır. 16 Ağustos 2013 tarihinde Bayern Münih oyuncuyu tamamen transfer etmiştir.
Ağustos 2013'te Wolfsburg takımına transfer olmuştur. Wolfsburg Luiz Gustavo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 4 yıl boyunca Alman ekibinin formasını terleten Gustavo, 2017'de ise Fransız devi Marsilya'nın yolunu tuttu. Son iki yılı bu takımda geçiren Luiz Gustavo, gün itibariyle 4 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu.
(AKŞAM)
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