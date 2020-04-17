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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo Fransa'ya geri dönebilir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.04.2020 09:47 | Son Güncelleme

Marsilya'dan sezon başında Fenerbahçe'ye transfer edilen Luiz Gustavo'nun yeniden Fransa'ya döneceği iddia edildi.

Footmarseille isimli haber sitesi, Gustavo’yu O.Lyon’un istediği ve tarafl ar arasında görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Gustavo sezon başında Ersun Yanal’ın ısrarıyla Fenerbahçe’ye transfer edilmişti.

LUİZ GUSTAVO KİMDİR?

Luiz Gustavo Dias (d. 23 Temmuz 1987), ön libero mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlamıştır. Daha sonra 1899 Hoffenheim takımına kiralanmıştır. 16 Ağustos 2013 tarihinde Bayern Münih oyuncuyu tamamen transfer etmiştir.

Ağustos 2013'te Wolfsburg takımına transfer olmuştur. Wolfsburg Luiz Gustavo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 4 yıl boyunca Alman ekibinin formasını terleten Gustavo, 2017'de ise Fransız devi Marsilya'nın yolunu tuttu. Son iki yılı bu takımda geçiren Luiz Gustavo, gün itibariyle 4 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Luiz Gustavo Fransa Spor Toto Süper Lig

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