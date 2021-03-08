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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo geri dönüyor

08.03.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo geri dönüyor

Dizindeki sakatlığını atlatan Luiz Gustavo, Konyaspor maçı öncesinde son bir kontrole girecek. Sonuçlar olumlu çıkarsa teknik direktör Erol Bulut, yıldız futbolcuyu as kadroda sahaya sürecek.

Süper Lig'de 2 Şubat'taki Hatayspor maçında dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve yokluğunda takım için önemi daha da iyi anlaşılan Luiz Gustavo, dün Konyaspor mücadelesinin kafilesine dahil oldu. Oynamak isteyen ve teknik direktör Erol Bulut ile hafta içinde yaptığı görüşmede fiziksel eksiğinin kalmadığını belirterek forma talep eden Brezilyalı orta saha, bugün son bir kontrole daha girecek. Eğer testlerde sonuç olumlu çıkarsa, 33 yaşındaki yıldız futbolcu zorlu karşılaşmada ilk 11'de şans bulacak.

OYNATSAYDIK SEZONU KAPATIRDI

Risk almak istemeyen Bulut'un yüzde 100 emin olmadan oyuncusunu sahaya sürmeyeceği kaydedildi. Gustavo'nun ikinci devre şans bulması şu an daha yüksek ihtimal görünüyor.

Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu da yaptığı açıklamada, "Gustavo'nun kasığının birinde yüzde 50 yırtılma vardı. 4 haftadan önce oynatılsaydı sezonu kapatabilirdi" dedi.

5 MAÇ KAÇIRDI

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle ligde son 5 maçı kaçıran Gustavo'nun yokluğunda Fenerbahçe 2 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE'NİN KADER MAÇI

Fenerbahçe ligde en kritik maçına bugün çıkacak. Hafta içinde Antalya ile berabere kalarak zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak. Bu sezon ilk yenilgisini Konya'dana lan Kanarya, geçen sezon deplasmanda 9 kişi kalan rakibine 1-0'lık skorla boyun eğmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bundan sonra çıkışa geçiyoruz. 8jk derbisini de kazanırsak önemli bir avantaj sağlıyoruz. Gustavo' nun ve İrfancan' ın dönüşü, Mesut' un sakat olması önemli bir avantaj. Takımın kimyası Gustavonun sakatlanması ve Mesut' un forma giymesiyle bozulmuştu..

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