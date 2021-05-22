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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

22.05.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'yle 2 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı orta sahaya Flamengo'dan teklif var. Kanarya'ya ilk veda eden isim Luiz Gustavo olabilir.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yaprak dökümü başlıyor. Sözleşmeleri sona eren Papiss Cisse ve Harun Tekin ile sözleşme yenilemeyecek olan sarı lacivertli takımda mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan Luiz Gustavo olacak.

Emre Belözoğlu'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi. Sambacının en ciddi talibi ise ülkesinin takımlarından Flamengo.

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MARSILYA'DAN TRANSFER OLDU

Sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Brezilyalı oyuncu iki sezon önce Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, Hatay maçında yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını sergileyememişti.

ZANKA İLE FREY GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Fenerbahçe'nin sezon başında Kopenhang'a kiraladığı Zanka ile Beveren'e gönderdiği Frey, geri döndü. 2022'de sözleşmesi bitecek olan iki oyuncuyla da F.Bahçe yollarını ayırmak istiyor.

(AKŞAM)


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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