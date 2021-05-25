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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

25.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Belözoğlu’nun gelişi ile formayı kaybeden Luiz Gustavo takımdan ayrılmanın planlarını yapıyor. Yedek kalmak istemeyen Brezilyalı futbolcu, Belözoğlu ile devam edilmesi durumunda orta alanda ilk tercih olmayacak.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de sezon boyu takımın değişilmez isimlerinden biri olan ancak Emre Belözoğlu'nun oyun sisteminde kendisine yer bulamayan Luiz Gustavo ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Brezilyalı yıldız da Fenerbahçe ile ilişkisini kesme kararı aldı.

Sarı lacivertli yönetim de Emre Belözoğlu'nun takımda kalıp kalmayacağından bağımsız olarak Luiz Gustavo ile yolları ayırma amacında. Tecrübeli futbolcu, menajerine ve kulübe bu kararını iletirken yeni takımı için arayışlara da başladı.

GELİRLER AZALDI, MAAŞ BÜTÇESİ DÜŞÜRÜLÜYOR

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, şu an takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda. Pandemide gelirlerinin azalması ve takım maaş bütçesinin düşürülmesi isteği de bu ayrılığı kaçınılmaz kılıyor. Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe'den yıllık 2.7 milyon euro kazanıyor.

SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ 2023 AMA...

ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezonun son maçlarında ikinci yarılarda şans bulan Luiz Gustavo'nun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Brezilyalı yıldız düzenli olarak oynamak istediği bir kulübe gitmek isterken tecrübeli orta sahanın sarı lacivertli kulübe zorluk çıkarmak istemediği, karşılıklı anlaşarak fesih yoluna gitmek istediği ifade edildi.

6 NUMARA POZİSYONUNA 2 TRANSFER YAPILABİLİR

Fenerbahçe'de 6 numara bölgesinde Luiz Gustavo'nun ayrılığı sonrası yalnızca Jose Sosa kalacak. Sosa ile ilgili de ayrılık iddiaları gündemde. Bu durumda sarı lacivertli takım bu pozisyona iki transfer birden yapabilir.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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