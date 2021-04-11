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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku! Ayrılıyor...

11.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun ligin geri kalan haftalarda yedek bekleyeceği, sezon sonunda da takımdan gönderileceği iddia edildi. Ligin ikinci yarısında sakatlıktan döndükten sonra bekleneni veremeyen ve ona nazaran daha formda olan Sosa'nın süre alamaması, Brezilyalı oyuncuyu vazgeçilmez statüsünden düşürdü. Önümüzdeki sezon Gustavo ile yola devam edilmeme ihtimali var.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku! Ayrılıyor...

Sarı-Lacivertliler'de Gustavo ile ilgili karar aşamasına gelindi. Son haftalarda orta sahada değişime gidileceği, Gustavo'nun 'dinlendirilerek' kenara geleceği öğrenildi. Orta sahada 3 dinamik ismin yer alması bekleniyor.

YERİNE SOSA GEÇİYOR

Taraftarın da Gustavo'ya tepkili olduğu, dinlendirilmesine yönelik tepkilerin olduğu aktarıldı. Daha hücumcu bir takım isteyen teknik ekip, taraftarın da yüzünü güldürmek için hücum gücü yüksek Sosa'yı o bölgeye monte edecek.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bu sezon düşüşe geçen Brezilyalı oyuncuya geçtiğimiz yaz döneminde birkaç Fransız ekibinin teklifi olmuştu. Yüksek ücret almaya devam eden ve performansı gerileyen Gustavo için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Fenerbahçe'nin mevcut orta sahasındaki oyuncuları Ozan, İrfan, Mert Hakan ve Sosa, Gustavo ile bir türlü uyum sağlayamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
atilla ve pelkas ve kanttakş siyahi oyuncu oyuncu hariç hepsi gitsin yabancıların
aklını yitirmiş bunlar sanırım sosanın yaşı kaç nereye kadar oynayacak
Sosa'nin neresi iyi onu da gönder gitsin

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