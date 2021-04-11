Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku! Ayrılıyor...

Sarı-Lacivertliler'de Gustavo ile ilgili karar aşamasına gelindi. Son haftalarda orta sahada değişime gidileceği, Gustavo'nun 'dinlendirilerek' kenara geleceği öğrenildi. Orta sahada 3 dinamik ismin yer alması bekleniyor.

YERİNE SOSA GEÇİYOR

Taraftarın da Gustavo'ya tepkili olduğu, dinlendirilmesine yönelik tepkilerin olduğu aktarıldı. Daha hücumcu bir takım isteyen teknik ekip, taraftarın da yüzünü güldürmek için hücum gücü yüksek Sosa'yı o bölgeye monte edecek.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bu sezon düşüşe geçen Brezilyalı oyuncuya geçtiğimiz yaz döneminde birkaç Fransız ekibinin teklifi olmuştu. Yüksek ücret almaya devam eden ve performansı gerileyen Gustavo için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak. Fenerbahçe'nin mevcut orta sahasındaki oyuncuları Ozan, İrfan, Mert Hakan ve Sosa, Gustavo ile bir türlü uyum sağlayamadı.



