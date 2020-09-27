Fenerbahçe'de Luiz Gustavo umutlu konuştu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Galatasaray ile 0-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın performansını değerlendiren Gustavo, "Önümüzde çok uzun maçlar var. Uzun bir yol var. Bütün oyuncular maç maç gelişecektir." dedi.

Brezilyalı yıldız, "Bu sezon gerçekten çok yeni oyuncu geldi. Hocamız yeni. . Yeni bir oyun felsefesine adapte olmaya çalışıyoruz. İdeal 11'i bulunca her şey daha kolay olacaktır. Daha fazla birbirimize alıştıkça gelişeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TISSERAND: "KAZANABİLİRDİK, 2 PUAN KAYBETTİK"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand ise "Başlangıç itibariyle oynadığım için mutluyum. Uzun zamandır bugünü bekliyordum. O gün, bugündü. Kazanabilirdik ama maalesef 2 puan kaybettik." dedi.

