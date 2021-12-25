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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya şok! Yeni Malatyaspor maçında...

25.12.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Malatyaspor maçı kamp kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya şok! Yeni Malatyaspor maçında...
Luiz Gustavo

Luiz Gustavo

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Mergim Berisha, Serdar Aziz ile birlikte Luiz Gustavo yer almadı. Luiz Gustavo'nun kadroda yer almama nedeni açıklanmadı.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu:

Berke, Ertuğrul, Szalai, Min Jae, Tisserand, Novak, Nazım, Burak, Osayi-Samuel, Meyer, Sosa, Crespo, Zajc, Mert Hakan, Muhammed, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia, Serdar ve Rossi

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor
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