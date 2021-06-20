Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya yol göründü

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken Fransa'dan talipleri olduğu iddia ediliyor. Eski takımı Marsilya'nın transferde devrede olduğu ve Brezilyalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

MARSİLYA'DA HAYRANLARI VAR!

Marsilya'nın yaşı ilerlese de Luiz Gustavo için Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği belirtildi. Mercato'da yapılan yorumda, "Gustavo'nun Marsilya'da hala hayranları var. Savunmada kesinlikle yardımcı olabilir, ancak yaşı (33) engelleyici görünüyor. Marsilya'nın o pozisyonda oyuncu ihtiyacı var. Gustavo'yu el atında tutmak için pek çok neden var" denildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!

2019 yılında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo geçtiğimiz sezon Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası form tutamadı. Süper Lig'in son haftalarında yedek kulübesine hapsolan 34 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.