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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya yol göründü

20.06.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek sezon kadroda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun, eski takımı Marsilya'ya dönebileceği iddia edildi. Fransa Ligue 1 ekibinin, Fenerbahçe'ye transfer teklifi yapabileceği belirtildi. Luiz Gustavo'yu elden çıkarmanın hesaplarını yapan Kanarya'nın da gelecek teklifi kabul edeceği öne sürüldü. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'ya yol göründü

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler bir yandan da mevcut oyuncuların son durumuna çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo'nun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken Fransa'dan talipleri olduğu iddia ediliyor. Eski takımı Marsilya'nın transferde devrede olduğu ve Brezilyalı futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

MARSİLYA'DA HAYRANLARI VAR!

Marsilya'nın yaşı ilerlese de Luiz Gustavo için Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği belirtildi. Mercato'da yapılan yorumda, "Gustavo'nun Marsilya'da hala hayranları var. Savunmada kesinlikle yardımcı olabilir, ancak yaşı (33) engelleyici görünüyor. Marsilya'nın o pozisyonda oyuncu ihtiyacı var. Gustavo'yu el atında tutmak için pek çok neden var" denildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!

2019 yılında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo geçtiğimiz sezon Hatayspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası form tutamadı. Süper Lig'in son haftalarında yedek kulübesine hapsolan 34 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE TEKLİF BEKLİYOR!

Gelecek sezon takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de yönetim, Luiz Gustavo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Marsilya'nın Gustavo için kapıyı çalması durumunda sarı-lacivertlilerin transfere onay verebileceği kaydediliyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 34 maçta görev alan Brezilyalı orta saha, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.


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