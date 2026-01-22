Fenerbahçe'de maç oynanırken Szymanski ayrıldığını açıkladı!

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti ve Sebastian Szymanski, kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere Fransa'nın yolunu tuttu. Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile anlaşan Polonyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sarı-lacivertli camiaya veda etti.

"BU FORMAYI GİYMEK ONURDU"

26 yaşındaki futbolcu, veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi, bugün veda etme ve kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı geldi. Kulübe, bu kulübün bir parçası olma fırsatı verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı giymek benim için bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve kulüpte çalışan herkese teşekkür ederim. Ve tabii ki, koşulsuz sevginiz için bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum."

BONSERVİSİ BELLİ OLDU: 10.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile Rennes arasındaki anlaşmanın mali detayları da ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, bu transferden 10.5 milyon Euro bonservis bedeli kazanacak. Szymanski'nin Fransız ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

134 MAÇTA 52 SKOR KATKISI

2023 yazında Fenerbahçe'ye katılan Szymanski, Çubuklu forma ile çıktığı 134 maçta 22 gol ve 30 asistlik performans sergileyerek takımın önemli parçalarından biri olmuştu.