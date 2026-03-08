MAGAZİN

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisiyle gündemde olan Celal Karatüre, yardım amaçlı iftar yemeğine davet edildi. Karatüre'nin bu davetten istediği ücret gündem oldu.

Celal Karatüre isimli sosyal medya kullanıcısının seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' bir anda viral oldu. İlahi sonrasında Celal Karatüre de ünlendi. Karatüre şimdi de iftar davetlerinden istediği parayla gündeme geldi.

'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisiyle gündemde olan Celal Karatüre, Ramazan’da davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300 bin TL istedi. Yeni 100 Yıl Magazin'in iddiasına göre tanıtım amaçlı programlardan ise 500 bin TL talep ettiği öğrenildi.

Sosyal medyada istenen bu ücretler tepki çekti.

Öte yandan Celal Karatüre'nin babası Sezgin Karatüre, oğlunun kazancı hakkında yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Baba Karatüre, oğlunun elde ettiği gelirle ilgili olarak “Kazandığı para hayırlıysa bize gelsin, hayırsızsa hiç gelmesin” ifadelerini kullanmıştı.

