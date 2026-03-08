Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Samsunspor galibiyeti sonrası takımı yerden yere vurdu!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Samsunspor karşısında adeta öldü öldü dirildi. Maç boyunca iki kez geriye düşen sarı-lacivertliler, 89 ve 90+5. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda "tamam mı, devam mı?" maçını kazanmayı bildi.

"FENERBAHÇE HAYATA DÖNDÜ"

Rdıvan Dilmen, "Fenerbahçe, Cherif'in ilk golüyle hayata döndü. Fenerbahçe, Mart'ın ilk haftasında şampiyonluğa veda edebilirdi. Oyunculardan anlayabiliyoruz bunu. Ligimizde atacaksın, yemeyeceksin. Duyguların çok karışık olduğu bir gün. Bu senaryoyu maçtan önce yazamazsın. Maç 2-2 olana kadar Fenerbahçeli futbolcuların da ümidi yoktu.

Ederson 'bir şişireyim' dedi. Samsunsporlu futbolcularda da bir konsantrasyon kaybı... Maç 2-2 bitse Thorsten Fink 'Çok üzgünüm 2 puan kaybettik' diyecekti. Tam ümitler biterken... futbol öyle bir oyun ki... Samsunspor bu maça çok iyi hazırlanmış. Fenerbahçe forması bundan daha kötü oynayamaz.

"FENERBAHÇELİ OLMAK KOLAY DEĞİL! HERKES DE OLAMAZ"

"Dün Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 yenmesi 7'den 70'e herkesi etkilemiş. Fenerbahçe'yi sevmek çok güzel bir şey ama Fenerbahçeli olmak kolay değil. Herkes de olamaz."

"SANKİ BUGÜN GALATASARAY'I YAKALACAK TAKIM SAMSUNSPOR'DU!"

“Sanki bugün kazanması hâlinde Galatasaray’ı yakalayacak takım Samsunspor’du. Takımın Galatasaray maçından çok çok etkilendiğini düşünüyorum. Bakın herkese saygı duyuyorum ama görüntü oydu. Çünkü Samsun büyük maç oynadığı için konsatre olacak zaten ama Fenerbahçe olamamış. Dünkü derbiden sonra bu maçı konuşan kimseyi görmedim. Bu da oyuncuyu etkiledi işte..."