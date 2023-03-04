Fenerbahçe'de maça Arda Güler'in pozisyonu damga vurdu! Kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra penaltı bekledi fakat...

Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe Süper Lig'de 24. hafta maçında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Maçın henüz başında Enner Valencia'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertlilerde Arda Güler net bir fırsattan faydalanamadı.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

Valencia'nın golünün ardından baskısını arttıran sarı-lacivertlilerde Arda Güler, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılmak için çalım atmak isteyen genç oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı ve Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Maçın hakemi ise devam kararı verdi.

ARDA HİÇ İTİRAZ ETMEDİ

Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların penaltı olduğunu iddia ettiği pozisyon hakkında hakeme hiç itirazda bulunmayan Arda Güler, rakip takım taraftarları tarafından takdir topladı.

