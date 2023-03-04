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Fenerbahçe'de maça Arda Güler'in pozisyonu damga vurdu! Kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra penaltı bekledi fakat...

04.03.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe'de Arda Güler maça ilk 11'de başladı. Mücadelenin ilk yarısında Kayserispor kalecisiyle karşı karşıya kalan genç oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular hep birlikte penaltı beklese de maçın hakemi Atilla Karaoğlan 'devam' dedi. Arda Güler'in ise bu pozisyon sonrası hakeme hiç itiraz etmemesi sosyal medyada takdir topladı.

Fenerbahçe'de maça Arda Güler'in pozisyonu damga vurdu! Kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra penaltı bekledi fakat...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe Süper Lig'de 24. hafta maçında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Maçın henüz başında Enner Valencia'nın golüyle öne geçen sarı-lacivertlilerde Arda Güler net bir fırsattan faydalanamadı.

KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

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Valencia'nın golünün ardından baskısını arttıran sarı-lacivertlilerde Arda Güler, Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldı. Kaleciden sıyrılmak için çalım atmak isteyen genç oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı ve Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi. Maçın hakemi ise devam kararı verdi.

ARDA HİÇ İTİRAZ ETMEDİ

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Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların penaltı olduğunu iddia ettiği pozisyon hakkında hakeme hiç itirazda bulunmayan Arda Güler, rakip takım taraftarları tarafından takdir topladı.

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