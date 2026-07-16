Fenerbahçe'de Mason Greenwood İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'u taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.

CİHAN KAMER VE YAZ YILDIRIM KARŞILADI

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım ile birlikte Mason Greenwood'u karşılamak için havalimanında yer aldı.

KULÜP TARİHİNİN EN YÜKSEK BEDELİ!

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferiyle kulüp tarihinin en yüksek bonservis ödemesini gerçekleştirerek rekor kırdı. Sarı-lacivertliler, İngiliz yıldız için Fransız ekibi Olympique Marsilya'ya toplam 39 milyon euro ödeyeceğini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, transfer bedelinin 3 yıl içerisinde üç eşit taksit halinde ödeneceği belirtilirken, FIFA talimatları kapsamında doğacak dayanışma katkı payının da Fenerbahçe tarafından karşılanacağı ifade edildi. Bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı imzası olarak kayıtlara geçti.

FRANSA'DA RESMEN DÖKTÜRDÜ...

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mason Greenwood, Fransa'da sergilediği performansla Avrupa futboluna damga vurdu. İngiliz futbolcu, Marsilya formasıyla geçirdiği son iki sezonda Ligue 1'in en golcü ismi olurken 37 gole imza attı. Greenwood ayrıca 49 gol katkısıyla ligin en üretken oyuncusu olmayı başarırken, 235 şut ve 104 isabetli şut istatistikleriyle de bu alanlarda zirvede yer aldı. Sarı-lacivertliler, bu transferle Avrupa'nın en formda hücum oyuncularından birini kadrosuna katmış oldu.

RASFORD TEZAHÜRATLARI DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood'u İstanbul Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun yanı sıra yeni bir transfer çağrısında da bulundu. Havalimanını dolduran binlerce taraftar, hep bir ağızdan "Rashford" tezahüratları yaparak yönetimden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford'un da kadroya katılmasını istedi. Greenwood'u alkışlarla karşılayan taraftarların bu tezahüratı, transfer gündemine damga vuran anlardan biri oldu.