SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da Ponomarenko bombası! Oyuncu tamam, sıra kulübünde

Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası forvet arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Ukraynalı genç yıldız adayı Matviy Ponomarenko transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Galatasaray'da Ponomarenko bombası! Oyuncu tamam, sıra kulübünde
Emre Şen

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda forvet hattına yapılacak takviye için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Salim Manav'ın aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde yer alan Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki genç santrforu Matviy Ponomarenko ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı. Ukraynalı golcünün sarı-kırmızılı formayı giymeye son derece sıcak baktığı ve taraflar arasında kişisel şartlarda hiçbir pürüz kalmadığı öğrenildi.

GALATASARAY'IN SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİFİ

Galatasaray da Ponomarenko bombası! Oyuncu tamam, sıra kulübünde 1

Oyuncu tarafını ikna eden sarı-kırmızılı yönetim, Dinamo Kiev kulübünü de ikna etmek için resmi girişimlerini hızlandırdı. Finansal dengeleri korumak isteyen Galatasaray yönetiminin Ukrayna temsilcisine sunduğu teklifin detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılı kurmaylar, genç oyuncuyu kadroya katabilmek adına kulübüne kiralama bedeli ve şarta bağlı satın alma opsiyonu içeren bir paket sundu. Bu formülle mali riskleri minimumda tutmayı hedefleyen yönetim, Kiev temsilcisinden gelecek yanıtı beklemeye başladı.

DİNAMO KİEV'İN 30 MİLYON EURO'LUK ŞARTI

Galatasaray da Ponomarenko bombası! Oyuncu tamam, sıra kulübünde 2

Galatasaray'ın bu hamlesine karşılık Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in transferdeki beklentisi ise oldukça yüksek seviyede seyrediyor. Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Ponomarenko'yu kolay kolay elden çıkarmak istemeyen Kiev yönetimi, pazarlıklarda geri adım atmıyor. Ukrayna temsilcisinin transferin gerçekleşmesi için zorunlu satın alma opsiyonu konusunda ısrarcı olduğu ve bu opsiyonun devreye girmesi durumunda 30 milyon Euro'luk net satın alma şartı talep ettiği bildirildi. İki kulüp arasındaki formül ve rakam pazarlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan Icardi'nin gidişi sonrası Victor Osimhen hamlesi!Galatasaray'dan Icardi'nin gidişi sonrası Victor Osimhen hamlesi!
Fenerbahçe, Marcus Bingham Jr.’ı kadrosuna kattıFenerbahçe, Marcus Bingham Jr.’ı kadrosuna kattı
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Matviy Ponomarenko
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar, Ayşe Nur Balcı ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!

İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar, Ayşe Nur Balcı ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi

Altında yol ayrımı: Ünlü stratejist kritik seviyeleri verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.