Galatasaray'da Ponomarenko bombası! Oyuncu tamam, sıra kulübünde

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda forvet hattına yapılacak takviye için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Salim Manav'ın aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, bir süredir gündeminde yer alan Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki genç santrforu Matviy Ponomarenko ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı. Ukraynalı golcünün sarı-kırmızılı formayı giymeye son derece sıcak baktığı ve taraflar arasında kişisel şartlarda hiçbir pürüz kalmadığı öğrenildi.

GALATASARAY'IN SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİFİ

Oyuncu tarafını ikna eden sarı-kırmızılı yönetim, Dinamo Kiev kulübünü de ikna etmek için resmi girişimlerini hızlandırdı. Finansal dengeleri korumak isteyen Galatasaray yönetiminin Ukrayna temsilcisine sunduğu teklifin detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılı kurmaylar, genç oyuncuyu kadroya katabilmek adına kulübüne kiralama bedeli ve şarta bağlı satın alma opsiyonu içeren bir paket sundu. Bu formülle mali riskleri minimumda tutmayı hedefleyen yönetim, Kiev temsilcisinden gelecek yanıtı beklemeye başladı.

DİNAMO KİEV'İN 30 MİLYON EURO'LUK ŞARTI

Galatasaray'ın bu hamlesine karşılık Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in transferdeki beklentisi ise oldukça yüksek seviyede seyrediyor. Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Ponomarenko'yu kolay kolay elden çıkarmak istemeyen Kiev yönetimi, pazarlıklarda geri adım atmıyor. Ukrayna temsilcisinin transferin gerçekleşmesi için zorunlu satın alma opsiyonu konusunda ısrarcı olduğu ve bu opsiyonun devreye girmesi durumunda 30 milyon Euro'luk net satın alma şartı talep ettiği bildirildi. İki kulüp arasındaki formül ve rakam pazarlıkları tüm hızıyla sürüyor.