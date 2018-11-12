Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena farkı

Geçen sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olan 34 yaşındaki Valbuena, Fenerbahçe'nin 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiği son 3 maçta, özellikle hücumda gösterdiği performansla dikkati çekti.

Valbuena, Fenerbahçe'nin ligde Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Anderlecht ile yaptığı maçlarda attığı 6 golün 5'ine, 2 kez fileleri havalandırıp 3 kez de gol pası vererek doğrudan katkı yaptı.

Galatasaray ve Anderlecht filelerini birer kez havalandıran Fransız futbolcu, gol paslarıyla da ön plana çıktı. Bu 3 karşılaşmada da Valbuena, takım arkadaşlarına birer gol pası verdi.

KOEMAN'LA 11'E DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu döneminde kadroda düşünülmeyen Valbuena, Erwin Koeman'ın birinci adam pozisyonuna gelmesiyle yükselişe geçti. Valbuena, Cocu'nun başında Fenerbahçe'nin sahaya çıktığı 15 resmi maçta sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıktı. Fransız futbolcu, bu 15 karşılaşmanın 4'ünde sonradan oyuna girerken, 8 mücadelede ise forma şansı bulamadı.