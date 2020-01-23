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Fenerbahçe'de Max Kruse ayrılıyor iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.01.2020 10:06 | Son Güncelleme

Alman yıldız futbolcu Max Kruse'un, Fenerbahçe’den ayrılmak için gün saydığı iddia edildi

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle yıldız oyuncuyu elden çıkarmak isteyen sarı lacivertli takım, Almanya’dan ve İngiltere’den talipleri olan Kruse için gelen teklifl eri değerlendirmeye aldı. Frankfurt ve Werder Bremen’in teklifte bulunduğu oyuncuya Premier Lig ekibi Leicester City de talip oldu.

(AKŞAM)

Max Kruse'nin fotoğrafları...

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