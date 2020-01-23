Fenerbahçe'de Max Kruse ayrılıyor iddiası

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle yıldız oyuncuyu elden çıkarmak isteyen sarı lacivertli takım, Almanya’dan ve İngiltere’den talipleri olan Kruse için gelen teklifl eri değerlendirmeye aldı. Frankfurt ve Werder Bremen’in teklifte bulunduğu oyuncuya Premier Lig ekibi Leicester City de talip oldu.

(AKŞAM)