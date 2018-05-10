Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Dirar kadro dışı!

Fenerbahçe'de kupa finali öncesi flaş gelişme... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Mehmet Ekici maç kadrosuna alınmadı. Dirar'ın sakatlık nedeniyle, Mehmet Ekici'nin ise Aykut Kocaman'ın tercihiyle kadroda bulunmadığı bildirildi.
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