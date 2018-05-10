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Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Dirar kadro dışı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.05.2018 17:32 | Son Güncelleme

Akhisarspor ile Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Dirar sakatlığı sebebiyle, Mehmet Ekici ise Aykut Kocaman'ın kararı sonrası maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ve Dirar kadro dışı!

Fenerbahçe'de kupa finali öncesi flaş gelişme... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Nabil Dirar ve Mehmet Ekici maç kadrosuna alınmadı. Dirar'ın sakatlık nedeniyle, Mehmet Ekici'nin ise Aykut Kocaman'ın tercihiyle kadroda bulunmadığı bildirildi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Dirar yerinde bir karar olmuş uzun süre uzak kalsın mümkünse. Bu maç Aşkhisar’ımın.
FENER SADA OTURSADA HAKEMLER SAYESİNDE BU KUPAYI ALACAK RAHAT OLUN
Ağlak Aykut bunun için kimi sorumlu tutacaksın
Aykut defol git
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