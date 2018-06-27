Fenerbahçe'de Mehmet Topal depremi

Beklediğinden daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalmasına rağmen Başkan Ali Koç, çizdiği yeni vizyon ve gösterdiği hedeflerden kesinlikle sapmıyor.

Kulübün indirim çağrısına olumsuz yanıt

1 / 7 Sponsor gelirleriyle birlikte kulübe toplamda 150 milyon Dolar’lık bir girdiği sağlamayı hedefleyen Başkan Koç ve ekibi, bunun 50 milyon Dolar’lık kısımını kısa vadede kasaya aktaracak.

2 / 7 Transfer görüşmeleri son sürat devam ederken, diğer yandan da mevcut kadrodaki oyuncularla görüşmeler sürüyor.

3 / 7 Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel ile masaya oturan yönetim, önümüzdeki sezon için kaptan ile 500 bin Euro karşılığında el sıkıştı.

4 / 7 Geçen yıl 2.5 milyon Euro alan kaptan, büyük bir fedakarlığa imza attı.

5 / 7 Diğer kaptan Mehmet Topal ise kulübün indirim çağrısına olumsuz yanıt verdi.

6 / 7 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu belirten Topal, ücretini düşürmeyeceğini söyledi.