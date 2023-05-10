Fenerbahçe'de Mert Hakan'a sürpriz talip! Sarı-lacivertliler satmaya hazır, Mert Hakan ne cevap verecek?

Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip... TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Samsunspor, önümüzdeki sezonun kadrosunu planlamaya şimdiden başladı. Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u transfer etmek isteyen Karadeniz ekibi, şimdi de Mert Hakan'a kancayı taktı.

14 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Bu sezon ligde yalnızca 14 maçta forma giyebilen Mert Hakan Yandaş için sarı-lacivertli takım pazarlık masasına oturmaya hazır. Gelecek güzel bir teklifi kabul etmeye hazırlanan Fenerbahçe beklemeye geçti.

2024 YILINDA SONA ERİYOR

Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



