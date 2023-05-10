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Fenerbahçe'de Mert Hakan'a sürpriz talip! Sarı-lacivertliler satmaya hazır, Mert Hakan ne cevap verecek?

10.05.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz bir takım talip oldu. Zaman zaman takımda kaptanlık da yapan yıldız oyuncuya TFF 1. Lig'de şampiyon olan Samsunspor kancayı taktı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan'a sürpriz talip! Sarı-lacivertliler satmaya hazır, Mert Hakan ne cevap verecek?
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip... TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Samsunspor, önümüzdeki sezonun kadrosunu planlamaya şimdiden başladı. Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u transfer etmek isteyen Karadeniz ekibi, şimdi de Mert Hakan'a kancayı taktı.

14 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

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Bu sezon ligde yalnızca 14 maçta forma giyebilen Mert Hakan Yandaş için sarı-lacivertli takım pazarlık masasına oturmaya hazır. Gelecek güzel bir teklifi kabul etmeye hazırlanan Fenerbahçe beklemeye geçti.

2024 YILINDA SONA ERİYOR

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Sivasspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.


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