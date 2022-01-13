Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku! Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için sakatlık açıklaması geldi. Tecrübeli oyuncunun antrenmanda sakatlandığını açıklayan Fenerbahçe yönetimi detayları paylaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Mert Hakan'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla MR görüntülemesi yapılan Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir."

