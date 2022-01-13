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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku! Resmi açıklama geldi...

13.01.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Mert Hakan'ın sol kasığında kanama tespit edildi. İşte detaylar..

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku! Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için sakatlık açıklaması geldi. Tecrübeli oyuncunun antrenmanda sakatlandığını açıklayan Fenerbahçe yönetimi detayları paylaştı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Mert Hakan'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla MR görüntülemesi yapılan Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mert Hakan Yandaş
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