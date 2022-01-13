Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku! Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için sakatlık açıklaması geldi. Tecrübeli oyuncunun antrenmanda sakatlandığını açıklayan Fenerbahçe yönetimi detayları paylaştı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Mert Hakan'ın sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;
"Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla MR görüntülemesi yapılan Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir."
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