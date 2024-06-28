Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, takımda en hazır olan oyuncuyu açıkladı!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve takımın son durumu hakkında bilgiler verdi.
"Bizim için yoğun geçen bir dönem. Sert başladı ve sert geçiyor. Takımlar sezon içinde, bu kampların meyvesini yer. Jose Mourinho inanılmaz idmanlar yaptırıyor. Biraz yorucu ama keyifli geçiyor. Yeni sezon Fenerbahçemize inşallah hayırlı olur."
"Takım hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Herhalde herkes tatilde çalışmış. Bundan hocanın da etkisi olabilir. Özellikle Cengiz Ünder çok istekli."
"Jose Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. İki yıl daha Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim. Takımda herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş, herkese çok yakın. Komutan olayınca gelirsek, o bizim komutanımız. O ne derse, onu yapacağız."
"EURO2024'ü takip ediyorum, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah daha ileriye giderler. Oyun olarak sıkıntılı dönem yaşadılar ama onlara destek olmamız lazım. Ay-Yıldıza hizmet ediyorlar, ülke inşallah desteğe devam eder ve gidebildikleri yere kadar giderler. Ben de onlar için çok mutluyum."