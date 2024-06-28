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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, takımda en hazır olan oyuncuyu açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.06.2024 13:50
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, takımda en hazır olan oyuncuyu açıkladı!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mert Hakan Yandaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve takımın son durumu hakkında bilgiler verdi.

"JOSE MOURINHO İNANILMAZ İDMANLAR YAPTIRIYOR"

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"Bizim için yoğun geçen bir dönem. Sert başladı ve sert geçiyor. Takımlar sezon içinde, bu kampların meyvesini yer. Jose Mourinho inanılmaz idmanlar yaptırıyor. Biraz yorucu ama keyifli geçiyor. Yeni sezon Fenerbahçemize inşallah hayırlı olur."

"CENGİZ ÜNDER ÇOK İSTEKLİ"

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"Takım hiç ara vermemiş gibi devam ediyor. Herhalde herkes tatilde çalışmış. Bundan hocanın da etkisi olabilir. Özellikle Cengiz Ünder çok istekli."

"MOURINHO İLE ÇALIŞMAK HERKESE NASİP OLMAZ"

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"Jose Mourinho ile çalışmak herkese nasip olmaz. Benim için de büyük şans. İki yıl daha Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim. Takımda herkesi isim isim bilerek buraya gelmiş, herkese çok yakın. Komutan olayınca gelirsek, o bizim komutanımız. O ne derse, onu yapacağız."

"EURO2024'Ü TAKİP EDİYORUM"

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"EURO2024'ü takip ediyorum, arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah daha ileriye giderler. Oyun olarak sıkıntılı dönem yaşadılar ama onlara destek olmamız lazım. Ay-Yıldıza hizmet ediyorlar, ülke inşallah desteğe devam eder ve gidebildikleri yere kadar giderler. Ben de onlar için çok mutluyum."

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Cengiz Ünder Mert Hakan Yandaş fenerbahçe
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