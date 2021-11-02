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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa kararı

02.11.2021 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Kayserispor maçı öncesi kadroda büyük bir revizyona gidiyor. Portekizli çalıştırıcı kritik maçta Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci gibi isimlere ilk 11'de şans verecek. Luiz Gustavo'nun yokluğunda söz konusu görev Jose Sosa'ya verilirken Konyaspor maçında sonradan oyuna girip takımı hareketlendiren İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş da Kayserispor'a karşı ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa kararı
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Kayserispor'u ağırlayacakları maç öncesi kadroda büyük bir revizyona gidiyor. Portekizli teknik adam Luiz Gustavo'nun yokluğunda formayı Jose Sosa'ya verecek. Konyaspor maçında sonradan oyuna girip takıma dinamizm ve yaratıcılık konusunda pozitif katkılar veren Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci de kritik maça ilk 11'de başlayacak.

ROSSI VEYA PELKAS DA KESİK YİYECEK

Kayserispor maçında sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo'yla beraber Nazım Sangare, Miha Zajc'ın da kesik yemesi bekleniyor. Öte yandan Vitor Pereira, Diego Rossi ve Dimitris Pelkas ikilisinden birine de yedek kulübesinin yolunu gösterecek.

PELKAS VITOR PEREIRA'YA TAVIR YAPMIŞTI

Vitor Pereira son oynanan Konyaspor maçının 41. dakikasında Diego Rossi, Nazım Sangare ve Dimitris Pelkas'ı oyundan çıkararak sürpriz bir hamle yapmış, karar sonrası Pelkas hocasına saha kenarında tavır yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü José Sosa Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci Vitor Pereira
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