Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa kararı

Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Kayserispor'u ağırlayacakları maç öncesi kadroda büyük bir revizyona gidiyor. Portekizli teknik adam Luiz Gustavo'nun yokluğunda formayı Jose Sosa'ya verecek. Konyaspor maçında sonradan oyuna girip takıma dinamizm ve yaratıcılık konusunda pozitif katkılar veren Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci de kritik maça ilk 11'de başlayacak.

ROSSI VEYA PELKAS DA KESİK YİYECEK

Kayserispor maçında sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo'yla beraber Nazım Sangare, Miha Zajc'ın da kesik yemesi bekleniyor. Öte yandan Vitor Pereira, Diego Rossi ve Dimitris Pelkas ikilisinden birine de yedek kulübesinin yolunu gösterecek.

PELKAS VITOR PEREIRA'YA TAVIR YAPMIŞTI

Vitor Pereira son oynanan Konyaspor maçının 41. dakikasında Diego Rossi, Nazım Sangare ve Dimitris Pelkas'ı oyundan çıkararak sürpriz bir hamle yapmış, karar sonrası Pelkas hocasına saha kenarında tavır yapmıştı.

