Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ipler kopuyor! İşte o görüntü

Sarı-Lacivertliler'in ilk yenilgisini aldığı Medipol Başakşehir maçından sonra futbolcular adeta yıkılırken en büyük üzüntüyü isimlerin başında Mesut Özil geliyordu.
Eintracht Frankfurt karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı etkili futbolla Türk ve Alman basınından övgüler alan Mesut Özil, Başakşehir maçında Vitor Pereira'nın rotasyon düşüncesiyle ilk 11'de yoktu.
Yenilgiyle büyük üzüntü yaşayan Mesut, soyunma odasına doğru giderken yakınındaki Pereira'nın uzattığı eli görmedi. Mesut ve Pereira arasında negatif enerji dolaştığı iddiaları da kuvvetlendi.
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