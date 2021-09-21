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Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ipler kopuyor! İşte o görüntü

21.09.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Başakşehir yenilgisi sonrası Mesut Özil adeta yıkıldı. Rotasyon sebebiyle yedek bırakılan maçta oyuna sonradan giren Mesut, 2-0'lık yenilgiyle çöküş yaşadı. Yıldız futbolcunun soyunma odasına giderken Pereira'nın uzattığı eli görmediği iddia edildi. İlk döneminde yedek kalan Van Persie'nin tavırlarıyla uğraşan Pereira'nın, bir benzerini şimdi de Mesut'la yaşadığı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ipler kopuyor! İşte o görüntü

Sarı-Lacivertliler'in ilk yenilgisini aldığı Medipol Başakşehir maçından sonra futbolcular adeta yıkılırken en büyük üzüntüyü isimlerin başında Mesut Özil geliyordu.

ROTASYON SEBEBİYLE YOK

Eintracht Frankfurt karşılaşmasında attığı gol ve oynadığı etkili futbolla Türk ve Alman basınından övgüler alan Mesut Özil, Başakşehir maçında Vitor Pereira'nın rotasyon düşüncesiyle ilk 11'de yoktu.

ELİNİ GÖRMEDİ

Yenilgiyle büyük üzüntü yaşayan Mesut, soyunma odasına doğru giderken yakınındaki Pereira'nın uzattığı eli görmedi. Mesut ve Pereira arasında negatif enerji dolaştığı iddiaları da kuvvetlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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